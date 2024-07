Come evitare di subire un furto durante le vacanze | consigli e trucchi dall' esperto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 luglio 2024) È di oggi la notizia dei 4 topi di appartamento arrestati a Roma dai poliziotti della Questura. Tra loro «il chiavaro dei georgiani», che fabbricava chiavi in grado di aprire le serrature più moderne e sofisticate. Ma cosa si può fare, allora, per andare in vacanza senza temere il rientro guastato dai ladri? «Naturalmente dipende sempre dal tipo di ladri che hanno preso di mira l'appartamento - spiega all'Adnkronos il vicequestore della Polizia di Stato, Fabio Amore -. Ci sono quelli che agiscono in modo casuale, facilitati da una serratura aggredibile, quelli che studiano il colpo in funzione della zona, immaginando già di poter trovare oro e preziosi e per questo attrezzati con strumenti all'avanguardia.