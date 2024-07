Bortolamasi vita da assessore | Industrie culturali ci siamo La sfida sarà renderle attrattive

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Non alza mai la voce, il sorriso è appena abbozzato, ha scelto l’understatement come stile politico. Eppure nel suo ufficio in piazza Grande non mancano gli indizi del fuoco che cova sotto la cenere: su una parete la scritta ’Intonare resistenze’, di fronte il ritratto di Socrates, il calciatore brasiliano che gestì in cooperativa la squadra del Corinthians. E sul tavolo la statuina di un mito del basket, Magic Johnson. Ma per avere la prova definitiva bisogna andare al Palapanini o in curva al Braglia: luoghi in cui l’Andreadiventa tifoso e si permette (finalmente) qualche licenza oltre le righe. In municipio, dove è l’unico della giunta precedente a continuare l’esperienza con il nuovo sindaco Mezzetti, tornano a prevalere i toni pacati., come va la ripartenza? "L’impatto è positivo, sull’onda lunga del risultato elettorale.