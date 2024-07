Bayern Monaco Hoeness | Alphonso Davies? Non gli offriremo più soldi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) “? Gli abbiamo detto molto chiaramente che, qualora non rinnovasse il suo contratto, lo lasceremo andare in scadenza: non glipiùper restare con noi“. Pungente Uli, presidente onorario del, il quale ha lanciato un messaggio forte e chiaro ad, come riportato recentemente da ‘Marca’. Il terzino sinistro canadese è stato avvisato, dunque la sua avventura in Baviera giungerà al termine qualora non accettasse le condizioni dei vice campioni di Germania; il contratto del nordamericano andrà in scadenza tra 12 mesi e, così come per quanto riguarda Leroy Sané, ilha voluto scoprire le carte sia con i suoi tesserati che con la stampa., dunque, dovrà presto prendere una decisione sul suo futuro, alo altrove.: “? Non glipiù” SportFace.