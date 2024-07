Atletica Pistoia Master Titolo per Irene Pregazzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Risultati soddisfacenti per l’pistoiese. Campionati Italiani Individuali e di Società da applausi, infatti, per l’. La società del presidente Remo Marchioni ha raccolto allori e soddisfazioni sia nella kermesse capitolina, la prima, sia in quella tenutasi a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, la seconda. Agli Italiani Individuali la parte del leone l’ha fatta proprio Marchioni, classe 1935, che ha conquistato 2 ori e 2 titoli tricolori nei 200 e 400 metri SM85, chiusi rispettivamente con i tempi di 46“49 e 1’56“88; per lui anche una medaglia d’argento nei 100 metri, in 20“53. L’allenatrice nonché atleta di valore Maura Vignali ha portato a casa un primo gradino del podio con tanto didi campione d’Italia nel lancio del martello SF70 con la misura di 25,25 metri.