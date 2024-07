Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024)DEL 20 LUGLIOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; RALLENTAMENTI SONO RPESENTI LUNGO LA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAJANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, QUI PER GLI SPOSTAMENTI VERSO I LIDI BALNEARI; PASSIAMO AGLI EVENTI SUL TERRITORIO: A TOLFA FINO A DOMANI 21 LUGLIO VA IN SCENA LA RASSEGNA MUSICALE “TOLFA JAZZ” CON ESIBIZIONI LIVE DEI MIGLIORI ARTISTI ITALIANI E INTERNAZIONALI, CON ANCHE STAND ENOGASTRONOMICI PER DEGUSTARE I PRODOTTI TIPICI LOCALI; A PARTIRE DALLE 17.00 E FINO A CESSATE ESIGENZE ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA V. VENETO E IN ALTRE STRADE COMUNALI; ISTITUITA INOLTRE UN’ ISOLA PEDONALE IN VIA, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.