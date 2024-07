Turista pedinata in hotel e scippata In manette il predone di orologi | Era pronto a fuggire a Colonia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) Il blitz nella hall dell’Armanidi via Manzoni. Laamericana aggredita alle spalle mentre sta aspettando l’ascensore. Lo strappo del Patek Philippe Aquanaut da 80mila euro e la fuga. A meno di un mese dal colpo nell’albergo extralusso in zona Quadrilatero, gli investigatori del commissariato Centro hanno fermato il presunto autore del raid: a San Vittore è finito un ventitreenne marocchino, che stava per prendere il volo con destinazione. Dalle indagini è emerso che il giovane nordafricano sarebbe pure il responsabile di un altro scippo andato a vuoto nove giorni prima: in quell’occasione, il ventitreenne mise in scena lo stesso copione, ma al momento di scappare fu investito da un’auto in via Pisoni e perse il cronografo, poi recuperato dal legittimo proprietario.