The Big Archive una nuova gemma impreziosisce il Real Sito di Carditello Creta | Un sogno che si realizza

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Per me siizza un”, esordisce così Ferdinandoin occasione dell’inaugurazione, presso ildi, della mostra da lui curata, “The Big1994-2014”, opera del sodalizio artistico Perino & Vele. L’installazione è costituita da sessantasei cassette in ferro zincato e da nove vasi in vetroresina catramata, materiale caratterizzato da forme e dimensioni diverse e sapientemente disposto al fine di creare un dialogo visivo e concettuale con l’ambiente circostante. A fare gli onori di casa, ieri pomeriggio, è stato il presidente della Fondazionedi, Maurizio Maddaloni, che ha sottolineato come l’acquisizione e la collocazione di quest’opera nello storicopromuovano una felice interazione tra l’arte contemporanea e la Tenutae borbonica.