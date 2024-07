Spider-Man 4 ed il film sugli X-Men | Feige fa chiarezza

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 20 luglio 2024) Non solo-Man 4, ma i Marvel Studios si apprestano a inaugurare il loro prossimo capitolo al San Diego Comic-Con con un’attesa presentazione nella Hall H. La Marvel non sta aspettando il SDCC per dare ai fan qualche idea su ciò che sta per accadere nel MCU. Con Deadpool & Wolverine e X-Men ’97 che hanno riportato sotto i riflettori gli allegri mutanti della Marvel. Per questo i fan non vedono l’ora di scoprire quali sono i piani più grandi del MCU per gli X-Men, ma vogliono anche sapere qualcosa di nuovo sulla prossima avventura cinematografica di-Man. Per fortuna il presidente dei Marvel Studios Kevinci ha fornito alcuni dettagli interessanti su entrambi i franchise, parlando dello stato del prossimodi-Man e dei piani per portare gli X-Men nel MCU e quali mutanti potrebbero includere.