Sofia Vergara in Versilia | sole crema abbronzante e spaghettate

(Di sabato 20 luglio 2024) Forte dei Marmi (Lucca), 20 luglio 2024 – Foto sul lettino con la, selfie con gli amici, video divertenti e il suo immancabile, luminoso sorriso:, attrice e modella statunitense di origini colombiane, 52 anni, ha approfittato della sua trasferta toscana in occasione del Teatro del Silenzio di Andrea Bocelli per concedersi una mini vacanza a Forte dei Marmi. Tutto rigorosamente documentato dalla sua pagina instagram da 35 milioni di follower.è nota in Italia soprattutto per il suo ruolo nella serie Modern Family, ma anche come giudice di America’s Got Talent e negli Stati Uniti e in America Latina è una celebrità strepitosa.