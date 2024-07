Schianto atroce Nicolò muore in scooter davanti agli amici Solo 14 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 20 luglio 2024) La quiete serale di Montecassiano è stata spezzata da un tragico incidente che ha portato via la giovane vita diCesini, un ragazzino di appena 14. La tragedia si è consumata attorno alle 22 di ieri sera in via dei Mori a Sant’Egidio, nella zona industriale del paese. Secondo le prime ricostruzioni,era in sella al suo, circondato da un gruppo di, quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo. La dinamica dell’incidente resta ancora in fase di accertamento, ma pare che il giovane abbia sbandato, finendo prima sul marciapiede e poi violentemente contro un palo della luce. Immediatamente, glidihanno lanciato l’allarme, facendo scattare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e i sanitari del 118.