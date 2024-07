Rrahmani | C’è una cosa che a me dispiace le parole riguardano i tifosi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 20 luglio 2024) Amirha parlato ai microfoni di One Football dopo l’amichevole tra il Napoli e il Mantova. Il difensore kosovaro ha un messaggio anche per iazzurri. Il Napoli archivia la seconda amichevole del ritiro di Dimaro – che precederà il secondo previsto, come ormai è di consueto, a Castel Di Sangro – con una vittoria in amichevole, per 3-0, ai danni del Mantova. Una prestazione, da parte degli uomini allenati da Antonio Conte, che lascia ben sperare circa le condizioni fisiche della squadra, che in questi giorni in Val Di Sole è stata fortemente sollecitata dei grandi carichi di lavoro messi a punto dal leccese in questa primissima fase di stagione. Ha fatto parte del match anche il difensore Amirche, dopo il triplice fischio finale, ha affidato le sue impressioni a caldo ai microfoni di One Football.