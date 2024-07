Portateli in salvo Famiglia reale sotto choc interviene la sicurezza | cosa è successo a Carlo e Camilla

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 20 luglio 2024) Il ree la reginasono stati portati d’urgenza indurante un impegno pubblico a Jersey dopo che un uomo è stato visto su un tetto lì vicino. Il fatto ha riportato alla mente il caso del tentato omicidio dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Laera in visita all’aperto nella capitale dell’isola, St. Helier (la prima visita dei monarchi britannici dal 2005), quando alcuni assistenti preoccupati li hanno improvvisamente condotti d’urgenza in un hotel lì vicino. Le riprese del Mail mostranoche viene portata via mentre assaggia un gelato. Secondo quanto riportato, il motivo della partenza improvvisa è che il personale diha avvistato qualcuno su un tetto che dava sulla, un dettaglio che ricorda Matthew Crooks, il potenziale assassino di Trump, che due giorni prima aveva sparato al 45° presidente.