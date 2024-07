Meloni | Il no a von der leyen? Scelta di coerenza Continueremo a collaborare

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 20 luglio 2024) "Penso di avere fatto unadi, non sulle mie posizioni, ma rispetto alle elezioni europee. Mi fa sorridere come alcuni osservatori non tengano minimamente in considerazione che cosa i cittadini hanno chiesto con il loro voto dell’8 e 9 giugno", dice Giorgia. La premier parla al Corriere della sera dopo il voto di Strasburgo, in cui il Parlamento europeo ha votato per il bis di Ursula von deralla guida della Commissione europea. Gli eurodeputati di Fratelli d'Italia si sono schierati contro la riconferma della presidente. "Non ho scelto - spiega- in base a un principio o a uno schieramento ideologico. Ragiono per quello che è meglio per l’Italia e per l’Europa. La presidente ha detto cose che ci trovano d’accordo, in particolare sull'immigrazione, confermando il cambio di passo impresso soprattutto grazie al lavoro italiano.