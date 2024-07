La Pistoiese sistema il pacchetto quote Ora è caccia alla ciliegina per l’attacco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) E adesso che sono arrivati anche gli under, in casail gioco inizia a farsi interessante. Nella giornata di ieri la società arancione ha ufficializzato l’arrivo di ben sei under che ricopriranno un ruolo fondamentaleluce dell’obbligo di impiego di trenella prossima stagione. Assieme ai tre che erano già in rosa, Lagonigro, Grilli e Prosen, il reparto giovani conta attualmente nove elementi, un numero congruo per affrontare una stagione lunga e impegnativa come quella che attenderà la. Due i difensori, entrambi classe 2006, che vanno a completare ilarretrato. Il primo è Raffaele Cuomo, proveniente dFiorentina Under 18 di cui è stato il capitano nell’ultima stagione sportiva, l’altro invece risponde al nome di Matteo Morra, cresciuto nelle giovanili di Reggina e Palermo e impegnato con la Primavera rosanero nel campionato scorso.