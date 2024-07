Incendio Devasta Uliveti e Campi | Paura a Cupello Intervengono i Canadair

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 20 luglio 2024) Chieti - Monteodorisio ein Allarme: Vigili del Fuoco e Protezione Civile in Azione Un vastohatocoltivati, causando momenti die Monteodorisio. Le prime fiamme sono divampate attorno alle 4 del mattino nel comune di Monteodorisio, spinte poi dal vento fino a lambire un frantoio e minacciare l'abitato di. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, quattro squadre della Protezione Civile e i carabinieri, cui spetta il compito di risalire alle cause dell'. Gli aereihanno effettuato numerosi viaggi tra il mare e il rogo, supportati da un elicottero della Protezione Civile, per spegnere le fiamme che hanno già distrutto dieci ettari di vegetazione. leggi tutto