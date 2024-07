Garlasco rapina alla sala slot in via Foscolo | bottino di 7mila euro in contanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024)(Pavia), 20 luglio 2024 - Erano in due, incappucciati e con guanti, uno armato con un una spranga di ferro. Sono entrati verso mezzanottein via, nella quale si trovava un solo dipendentecassa. I duetori lo hanno minacciato in modo evidentemente molto convincente, impedendogli di fatto ogni tentativo di reazione. E il dipendente li ha assecondati, evitando così sia conseguenze fisiche che ulteriori danni, con la spranga che è quindi stata usata 'solo' per le minacce, senza spaccare nulla come invece avvenuto in altre precedenti rapine ai danni di sale. I malviventi sono quindi fuggiti con undi circain, salendo a bordo di un'auto di colore scuro e riuscendo a far perdere le proprie tracce prima che sul posto potessero arrivare le forze dell'ordine.