Due ore e mezzo di ritardo sui treni | Il mio viaggio lungo sette ore

(Di sabato 20 luglio 2024) AREZZO Da Frosinone ad Arezzo in 7 ore. Nella giornata più calda dell’estate. Una distopia che ieri è diventata realtà per l’ennesimo inconveniente sulla linea ferroviaria Roma-Firenze. L’odissea della giornata è toccata (tra i tantissimi) a Ilaria che dalla città laziale era partita per un fine settimana dalla sorella che vive ad Arezzo. Weekend che non è iniziato benissimo per i soliti disagi che chi viaggia sui binari deve - ahimè - mettere in conto. Stavolta si è trattato di un guasto elettrico alle 8:15 di mattina all’altezza di Firenze Rovenzano. Un intoppo che si è riversato su tutta la linea mandando in tilt la circolazione dell’alta velocità e della linea convenzionale. Il risultato? L’Italia spaccata in due. Stazioni sovraffollate così come i vagoni che pian piano sono cominciati a ripartire solo da ora di pranzo.