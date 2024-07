Come farfalle nella ragnatela Violenza digitale contro le donne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Lunedì prossimo alle 18 al centro sociale Ruffini in via Vecchia del Piano a Santo Stefano magra, presentazione del libro di Lara Ghiglione e Vanessa Isoppo “: storie di ordinariasulle”. dialogherà con le autrici l’autore e illustratore spezzino Beppe Mecconi. il libro, con prefazione di Cathy La Torre, avvocata e attivista, è "uno studio socio-criminologico che analizza dinamiche, cause ed effetti della, anche attraverso alcune storie che hanno scosso il Paese". Obbiettivo, acquisire consapevolezza sui rischi che si nascondono nel web "per cambiarlo e liberarlo dalla cultura sessista del possesso, dallae dall’odio, non per demonizzarlo".