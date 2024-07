Circo villaggio itinerante tra acrobazie e voci blues

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Oggi e domani prosegue Fuoripista, ila Quattro Castella. Oggi alle 18,30 c’è il Nanirossi Show, con virtuosismo acrobatico e tecnico che si unisce allo spirito comico. Alle 21,30 il concerto "All You Need Is Love", con la profonda vocedella vocalist Sarah Jane Morris, artista di livello internazionale, che si fonde con le note jazz dei Solis String Quartet per rendere omaggio al mondo musicale dei Beatles, in un concerto unico nel suo genere tra jazz e