Addio a Guidotti allenatore e responsabile del Cammino Neocatecumenale di Pisa

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 – La bellissima chiesa medievale di S. Nicola «traboccante di amici e di fratelli delle numerose comunità sparse per la Toscana e la Liguria ha dato un ultimo saluto ad Alessandro, per tanti anni carismaticodeldi, che ha lasciato questa vita il 16 luglio scorso, festa della Madonna del Carmelo, all’eta di 84 anni», racconta Aldo Ciappi. «La liturgia funebre (svoltasi martedì scorso) è stata presieduta dal parroco P. Mariano Raspanti insieme ad altri sacerdoti del Movimento cattolico fondato da Kiko Arguiello, che quest’anno celebra il 50mo anniversario della sua presenza in questa città.