Tragedia in spiaggia ristoratore muore sotto gli occhi della moglie | il malore poi il soccorso a riva

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024)al mare,davanti agli. L’uomo di 69 anni si era da poco immerso in acqua con la sua tavola da sup e aveva iniziato a pagaiare in piedi. All’improvviso ha accusto uned è stato subitoe portato in fretta a. Sono stati fatti diversi tentativi di rianimarlo con massaggio cardiaco e defibrillatore, ma è stato tutto inutile. L’uomo, nel pomeriggio di mercoledì 17 luglio, è morto davanti agli. Si chiamava Daniele Fochi ed era un exora in pensione originario di Codigoro e residente a Lido Estensi, provincia di Ferrara. Lasi è consumata vicino allalibera, in via del Campeggio, a Lido di Spina.