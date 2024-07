Tour de France Pogacar fa sembrare gli avversari di seconda fascia La doppietta come Pantani è ormai realtà

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Mancano ancora due tappe, mail destino di questodeè segnato: Tadejmetterà in bacheca l’edizione 2024 della Grande Boucle, la terza della sua carriera dopo quelle del 2020 e del 2021. Ma in quest’edizione ha messo sul piatto una netta, autorevole dimostrazione di superiorità rispetto agli altri. Anche in questa terza settimana lo sloveno ha mostrato i muscoli in maniera netta, nella prima occasione in cui ha potuto: oggi ad Isola 2000 è scattato ad oltre otto chilometri dal traguardo e non voltandosi più indietro, recuperando oltre due minuti e mezzo a corridori che non sono per niente fermiMatteo Jorgenson, Simon Yates e Richard Carapaz. Apparsi peròdegli under 15 al confronto con un professionista. Qualcuno potrà anche obiettare sulla valenza di questo