Touch il nuovo film del superpremiato regista Korma' Kur | si parla d' amore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Unritrovato e mai dimenticato, ce lo racconta l' acclamatoislandese Baltasar'kur nel bel, “”, presentato oggi in anteprima italiana. Negli ultimo dieci anni, si è distinto per aver girato generi diversi, passando dal thriller al dramma, e con protagonisti come Denzel Washington, Mark Wahlberg, in “Cani sciolti” e “Everest, dove la realtà faceva paura. Con”, si cimenta con untratto dall'omonimo romanzo di Olaf Olafsson del 2023, e torna su una storia romantica.di un uomo che dopo la diagnosi avuta dal medico che gli scopre un inizio di Alzaimer, lo avverte che questa malattia continuerà a progredire facendoli perdere il passato.