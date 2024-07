Tessmann niente Inter! Club infastidito comunica la scelta al Venezia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 luglio 2024)non sarà un giocatore dell’, l’affare non si farà! Questa la decisione delnerazzurro,dalle richieste del calciatore. Tuttosport i motivi del no da parte delnerazzurro. FINISCE QUI – L’ha deciso dirompere definitivamente le trattative per l’acquisto di Tanner, talentuoso centrocampista del. Secondo quanto riferito da Tuttosport, la società nerazzurra hato la propria decisione al, mettendo così fine a un’operazione che si era complicata a causa delle richieste giudicate eccessive dall’entourage del giocatore. La dirigenza dell’, rappresentata da Piero Ausilio e Dario Baccin, si è trovata a fronteggiare ostacoli considerevoli. Le richieste elevate a livello di ingaggio e commissioni hanno creato notevoli difficoltà nella negoziazione.