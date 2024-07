Temptation Island Martina sbotta | Con me le ripicche si pagano

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 19 luglio 2024)e Raul: l’amore giunge al capolinea? Entrambi sempre più vicini a Carlo e Siriana. Ecco cosa sta accadendo, giovedì 18 luglio Filippo Bisciglia conduce la quarta puntata della nuova edizione del reality show. Il viaggio nei sentimenti die Raul subisce un’evoluzione inaspettata a pochi giorni dalla fine del reality show.negli ultimi giorni si è avvicinata sempre di più al single Carlo, nel villaggio dei fidanzati Raul inaspettatamente ha instaurato un rapporto molto fisico con la single Siriana.dopo aver visionato le immagini di Raul vicino a Siriana ha affermato: “E’ ripicca. Ha visto prima i video di me e Carlo altrimenti non l’avrebbe fatto. Motivo per cui sono venuta qua, Raul è questo. E’ superficiale, si vede che prende coccole da chiunque.