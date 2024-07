Stefano De Martino e Marco Liorni protagonisti del Prime Time

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 19 luglio 2024) "L `Intrattenimentosi conferma una delle Direzioni di genere più strategiche per il palinsesto Rai, presentando un`offerta die di seconda serata ricca di qualità e di novità. Nello specifico Rai 1 mantiene sempre la vocazione di intrattenere con gusto e spirito di servizio, con volti iconici e di grande popolarità e si rinnova nella riproposizione di programmi che sorprendono, pur nella tradizione, per la loro spettacolarità". Così il direttore dell'IntrattenimentoRai, Marcello Ciannamea, in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti autunnali 2024/2025.A partire da settembre idegli appuntamenti del venerdì e sabato saranno: Carlo Conti, direttore artistico di Sanremo 2025, alla guida di "Tale e Quale Show" e Milly Carlucci con "Ballando con le stelle", due titoli che hanno segnato il grande successo dell`intrattenimento Rai.