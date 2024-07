Serie A Casini | Nessun atto ostile verso la Figc Settore professionistico merita peso del 50%

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) “Lunedì scade il termine per impugnare il regolamento elettorale approvato in Consiglio il 15 luglio e l’assemblea ha deciso di impugnarlo. Ma non è un, piuttosto di difesa tecnica“. Lo ha dichiarato il presidente della LegaA, Lorenzo, commentando la scelta dell’assemblea di impugnare, dopo una votazione all’unanimità durante la riunione a Milano, la delibera con cui il Consiglioha confermato lunedì i pesi elettorali. I toni, comunque, sono distesi, con le parti che sembrano aperte al dialogo: “La Federazione ha dato ampia disponibilitàun riequilibrio, in questi anni le risposte all’istanza dellaA di avere maggiore riconoscimento sono state positive. Ora siamo arrivati a poterlo fare, vedremo se quei sì erano sinceri”, ha infatti spiegato