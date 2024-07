Ridare vita a un’antica comunità agricola ripristinando il lavoro nei campi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 19 luglio 2024) Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di un nuovo modo di vivere il lusso, una progressiva ri-concettualizzazione di un pensiero, legato al viaggio e all’ospitalità, che sta progressivamente prendendo piede in Italia e in Europa. Questa riflessione è nata dopo un soggiorno lento e isolato presso Susafa, un eco-resort immerso neidi grano della Sicilia, dove oltre al vento che muove le spighe e scompiglia le palme, l’unico rumore vero è quello della mietitrebbia in lontananza. Un complesso che ricorda, per grandezza e dimensioni, quello di una contrada di primo Novecento, da sempre di proprietà della famiglia Saeli-Rizzuto, imprenditori agricoli e protettori di un sapere a rischio estinzione. Anni di, tradizioni perpetuate e protezione di un luogo, che è stato nel tempo centro di risorse e sostentamento per oltre cento famiglie e cinquecento persone.