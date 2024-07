Presentati i palinsesti RAI per la prossima stagione molte conferme e novità

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024)a Napoli iRai 2024-2025, tra. Stefano De Martino condurrà «Affari tuoi», come si vociferava da settimane, a partire dal 2 settembre (confermato anche a «Stasera tutto è possibile»). Marco Liorni presenterà invece «L’anno che verrà», il 31 dicembre, e il nuovo game show in prima serata «Chi può batterci?». Resta una certezza Carlo Conti: oltre a «Tale e Quale Show» e «Festival di Sanremo» sarà al timone dei «Tim Music Awards» e della serata evento «Cento – Un Secolo di Servizio Pubblico». E a proposito di Sanremo, la Rai ha deciso di far slittare la kermesse musicale di una settimana per evitare la concorrenza della Coppa Italia su Canale 5. Non andrà più in onda dal 4 all’8 febbraio bensì dall’11 al 15 febbraio 2025.