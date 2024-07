Paura in spiaggia a Torre Annunziata Napoli | sparati due colpi di fucile tra la folla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Armati di fucili a pompa e con il viso coperto da caschi integrali hanno terrorizzato lache si godeva una giornata in. È successo attorno alle 17, con laancora piena di persone. La loro doveva essere una spedizioni di morte, ma al loro arrivo al lido Azzurro – una delle località balneari più note e frequentate di– non hanno trovato la persona cercata. Tra la, è scoppiato il panico. A quanto raccontato dai testimoni, i due uomini hanno fatto esplodere due, probabilmente per farsi strada tra lae aprirsi una via di fuga facendo perdere le proprie tracce. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Il blitz è durato anche meno di qualche minuto, ma è bastato per terrorizzare i presenti.