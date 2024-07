Parigi 2024 primi azzurri in partenza | la squadra di skeet diretta a Chateauroux

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’avventuraè iniziata per alcuni. Ad aprire le partenze degli atleti dell’Italia Team (403 atleti), questa mattina da Fiumicino, è stata ladidel direttore tecnico Andrea Benelli. Tammaro Cassandro (suo zio Ennio Falco, oro olimpico ad Atlanta sarà rivale deglicome ct della Danimarca), Gabriele Rossetti, Diana Bacosi e Martina Bartolomei sono diretti a, località a circa 300 km da, per un’ultima sessione di allenamento sul poligono olimpico (uno dei più grandi al mondo). Prima dell’imbarco su un volo Ita Airways hanno ricevuto gli incitamenti e gli in bocca al lupo di alcuni passeggeri. Le gare di(individuale maschile, individuale femminile e prova mista a squadre) sono in programma da venerdì 2 a lunedì 5 agosto.