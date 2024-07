Parigi 2024 | il bagno nella Senna di Macron non necessariamente prima delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Come annunciato da tempo, il presidente francese Emmanuel, intende ancora fare il, ma nondei Giochi che inizieranno esattamente tra una settimana. È questo quanto dichiara l’Eliseo a sette giorni dalla cerimonia di apertura lungo le rive del fiume che bagna. Il leader francese ha espresso più volte l’intenzione di tuffarsi, come fatto nei giorni scorsi dalla sindaca, Anne Hidalgo, e dalla ministra dello Sport, Amélie Oudéa-Castéra, ma non ha mai indicato una data precisa. ”Non ha mai annunciato che si sarebbe fatto ildei Giochi Olimpici. Ha annunciato che si sarebbe fatto ile ha sempre manifestato questa certezza. Ma non avràl’occasione di farlodei Giochi“, ha puntualizzato oggi la presidenza francese, in occasione di un briefing stampa consacrato alle