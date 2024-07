Le scarpe preferite dalle royal per l’estate che potreste già avere nel guardaroba

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 19 luglio 2024) Non c’è trend capace di sconfiggerle: le espadrillas sono e saranno sempre un must imprescindibile dell’estate. Sopratutto per le, che ne sfruttano il carattere casual ma al contempo raffinato per le proprie uscite istituzionali. Letizia Ortiz, regina di Spagna e di queste calzature, è la loro fan numero 1. Le ha indossate con tutto, in vacanza come in città, diventandone l’icona di stile di riferimento. Ma sono amatissime anche Kate Middleton, che le abbina ai suoi abiti midi, da Meghan Markle che le indossa in stile boho chic, e anche alla nuova leva delle. Come abbinarle quest’estate? Copiando i look di chi, potendo indossare qualsiasi calzatura, le sceglie per il loro fascino mediterraneo e una praticità imparagonabile.