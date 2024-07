La piattaforma Tubi interessata ad aggiungere un prodotto relativo al wrestling sul suo catalogo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’accordo tra Netflix e la WWE potrebbe aver dato il via ad una nuova stagione di popolarità per il, e più piattaforme potrebbero investire perprodotti di questo tipo nei loro cataloghi. Le ultime notizie su questo fronte vedono laad investire su un formatal pro. Si allarga la competizione? Sean Sapp di Fightful Select ha riportato la notizia ma, al momento, i dettagli sono veramente pochi. Pare, tuttavia, che non ci sia interesse nei confronti di una compagnia già esistente ma che si punti ad untotalmente nuovo.avrebbe dovutoal suogli show della MLW nel 2021, ma l’accordo saltò a causa di un contenzioso legale con la WWE.