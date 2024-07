La parola ai visitatori | Città affascinante e ben organizzata I prezzi? Un po’ alti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Mattinata di arrivi quella della giornata di ieri con diversi turisti che hanno scelto di visitare Ravenna in giornata: molti infatti alloggiano in riviera per godersi il sole e la spiaggia e, approfittando dei pochi chilometri che separano il mare dalla, giungono ad ammirare i celebri mosaici ravennati. Come Rossana e Mariano, una coppia di Lucca: "Abbiamo preso l’hotel a Cervia per andare al mare e oggi siamo qui perché sapevamo che Ravenna è unache merita una visita, ma la realtà supera le aspettative. Ci sembra anche tenuta bene, con il suo potenziale ben sfruttato: abbiamo fatto il biglietto unico per vedere San Vitale, Galla Placidia, il battistero neoniano e altri monumenti e abbiamo speso circa 25 euro per entrambi, un prezzo ragionevole".