La Corte dei Conti ‘promuove’ i conti della Regione Toscana ma resta il problema sanità

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 19 luglio 2024) FIRENZE – Buone notizie per ladalla sezione regionale di controllodei, anche se non mancano le criticità. È arrivato il giudizio di parificazione del rendiconto di bilancio dell’ente, che sostanzialmente rileva la regolarità deicritico, però, il bilancio sul fronte: 72,51 milioni le perdite nel 2022, ripianate con risorse proprie nel 2023. Superiori ai 250 milioni quelle previste per il 2023 che saranno coperte, sostanzialmente, con l’aumento dell’Irpef già predisposto dal 2024. Esclusi dalla parificazione 35 milioni di euro di ammortamenti di mutui contratti dalla, impropriamente iscritti nel perimetro sanitario e coperti con la riduzione delle risorse destinate ai livelli essenziali d’assistenza.