Inter al lavoro verso la Pergolettese | un nuovo ‘debutto’ in vista

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dopo la prima uscita – un allenamento congiunto – contro il Lugano, l’prepara il prossimo test prestagionale contro la, in programma mercoledì 19 luglio ad Appiano Gentile. Con unin. SECONDO TEST – Procede spedito il ritiro dell’ad Appiano Gentile, con i giocatori che continuano a lavorare sotto la guida di Simone Inzaghi e il suo staff per preparare al meglio la prossima, lunga, stagione. Iniziano anche ad arrivare i primi rientri di giocatori impegnati con le nazionali e il prossimo obiettivo a breve termine riguarda il secondo test, quello contro la. In programma mercoledì 19 luglio ad Appiano Gentile, a distanza di una settimana precisa dalla vittoria in rimonta per 3-2 sugli svizzeri del Lugano firmata da Joaquin Correa e, soprattutto, da una doppietta del neoarrivato Mehdi Taremi.