Il piano di Von der Leyen è ambizioso resta da capire dove troverà i soldi Il no di FdI? Logico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ursula Von derè stata eletta con 401 voti, più dei 361 necessari e della maggioranza di 9 voti ottenuta nel 2019. È interessante notare che la somma dei membri di PPE, Socialisti e Liberali è esattamente 401: ciò significa che l’ingresso formale dei Verdi nella cosiddetta “maggioranza Ursula” ha fatto la differenza. I criteri che lei ha citato per questa maggioranza è il fatto di essere pro-europei, pro-Ucraina, pro-Stato di diritto. Ora dovrà formare la sua squadra in accordo con i governi degli Stati membri e tornare di fronte al Parlamento Europeo in autunno.