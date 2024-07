Ho ricostruito a mie spese la passerella ciclopedonale di Borgo Rivola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) La nuovadi Riolo Terme sarà presto transitabile. A meno di un anno dal crollo dello scorso 7 settembre durante il collaudo, infatti, è stata demolita e ricostruita a costo zero per gli enti pubblici. A farsi carico di tutte lee della nuova realizzazione è stato l’ingegner Stefano Peroni che ne ha curato il progetto. I lavori per la nuova, che collega le due sponde del fiume Senio e si colloca all’interno del percorso naturalistico che porta aldi Crivellari, furono appaltati dall’Ente Parchi Romagna al fine di sostituire un vecchio ponticello pericolante. Per la realizzazione dell’opera, che era stata ultimata nell’agosto 2023, erano stati stanziati nel 2018 circa 150mila euro di risorse regionali.