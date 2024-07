Festival dell’Appennino Musica trekking e show

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Doppio appuntamento con ilinclusivo di natura questo weekend. Domani a Rotella in collaborazione con JazzAp ci sarà il concerto di Naomi Berrill Trio mentre domenica 21 luglio ad Altino di Montemonaco ecco uno spazio di libertà creativa in divenire con Ghemon in ’Una cosetta così’. Non è un concerto. Non è un monologo teatrale. Non è uno spettacolo comico. Per l’undicesimo appuntamento deldell’Appenino ci si ritroverà così a Rotella, e dopo la salita sui sentieri del Monte Ascensione, al rientro "Colloqui sulla rigenerazione e il neopopolamento del cratere" in collaborazione con la Fondazione Symbola e il concerto Naomi Berrill Trio in collaborazione con JazzAp. Il ritrovo è alle ore 15.45 a Rotella a Piazza Europa per partire con l’escursione alle ore 16.