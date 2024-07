F1 scatta il weekend dell’Hungaroring la Ferrari si inserirà nella battaglia Verstappen-Mercedes-McLaren?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Non è ancora tempo di andare in vacanza per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2024. La pausa agostana è ancora lontana, dato che prima del tanto atteso break estivo il calendario proporrà altre due tappe. Prima dell’ultima tappa belga, infatti, siamo pronti a vivere ildel Gran Premio di Ungheria. Sul tracciatoandrà in scena il 13° appuntamento del campionato, e sarà uno di quelli dal valore specifico notevole. Iniziamo dal programma. Il venerdì del Gran Premio di Ungheria si aprirà alle ore 13.30 con la prima sessione di prove libere della durata di 60 minuti. Alle ore 17.00, invece, si andrà in scena per la seconda sessione, a sua volta della durata di 60 minuti. Due ore di lavoro in pista di estrema importanza per tutti i team.