Evenepoel ammette | Sento di non poter più vincere il Tour de France 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Remcoha parlato al termine della diciannovesima tappa delde, che lo vede ancora in lotta per il secondo posto con Jonas Vingegaard: “Sull’ultima salita mi sentivo bene e tutto è andato come avevo programmato. Vingegaard aveva il diritto di attaccarsi alla mia ruota e di difendere il secondo posto. Ormai non penso dipiùil, ma anche se corro per il terzo posto mi sentivo bene e ho deciso di attaccare. Jonas però è esperto quindi una volta che si è messo alle mie spalle ho preferito non spingere al 100%“. Infine, in vista della penultima tappa: “Sarà difficile e soprattutto non è ancora finita nonostante sembri ormai fatta per il podio. All’idea dici ho rinunciato, tanto sia che perdiamo un minuto o sei su Tadej non cambia nulla“.: “di nonpiùilde” SportFace.