Dolci agli italiani piacciono sempre più esotici

(Di venerdì 19 luglio 2024) Isono dauna parte importante della cultura italiana, ma negli ultimi anni è in atto una vera e propria rivoluzione. Le pasticcerie si stanno progressivamente digitalizzando – il comparto caffè e ristoranti, di cui fanno parte, nel corso del 2023 ha fatto registrare un +41,5% di pagamenti senza contanti – e si stanno aprendo a nuovi sapori e tradizioni provenienti da tutto il mondo. Dal cremoso dulce de leche originario dell’Argentina ai coloratissimi mochi giapponesi, passando per le più fantasiose moon cake cinesi: iinternazionali stanno conquistando il palato deglipiù curiosi e alla ricerca di nuove esperienze di gusto. A esplorare i trendari internazionali più in crescita nelle scelte degliè SumUp, che ha scoperto quali stanno prendendo piede nelle pasticcerie dello Stivale.