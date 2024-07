Avengers vs X-Men | i Marvel Studios annunceranno il film al SDCC?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 19 luglio 2024)vs X-Men: iilal? Un annuncio riguardantevs. X-Men potrebbe essere imminente? Quando ihanno annunciato i prossimisui Vendicatori al Comic-Con di San Diego nel 2022, il piano prevedeva che entrambi iuscissero nello stesso anno, con il primo capitolo intitolato The Kang Dynasty e il finale della Saga del Multiverso intitolato Secret Wars. Da allora sono cambiate molte cose, tra cui una gestione sbagliata di Kang in Ant-Man and The Wasp: Quantumania e i problemi legali di Jonathan Majors che hanno portato al suo licenziamento dal ruolo. Di conseguenza,: The Kang Dynasty ha perso il titolo e lo sceneggiatore originale Jeff Loveness e, mentre si pensava che Michael Waldron avrebbe scritto entrambi i, abbiamo appreso che anche lui potrebbe non essere più coinvolto.