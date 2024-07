Autostrade lombarde e cantieri | chiusure tratti e svincoli per lavori Ecco dove e quando

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) Milano, 19 luglio 2024 – Raffica disullecon chiuse dio arre di servizio. Tutti gli interventi di manutenzione si svolgeranno di notte e gli effetti sul traffico non dovrebbero essere particolarmente pesanti. Ma vediamo autostrada per autostradae da che ore inizieranno ie gli eventuali percorsi alternativi. Autostrada A 4 Milano-Brescia Autostrada A8 Milano-Varese Autostrada A 9 Milano-Como Autostrada A 4 Sulla A4 Milano-Brescia, dalle 21 di lunedì 22 alle 5 di martedì 23 luglio, per consentiredi manutenzione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capriate o di Cavenago.