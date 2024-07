Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 19 Luglio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 19 luglio 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 19Liam cercherà di ricordare a Hope tutto il male che il ragazzo ha causato in passato sia a loro che a tutta la famiglia. Hope sembrerà accettare il consiglio del marito ma farà davvero quello che lui le chiede? Per lo Spencer non ci saranno dubbi e rivelerà a Wyatt di essere certo di aver convinto la consorte a non riassumere il Forrester e quindi di non lavorare più con lui.