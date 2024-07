Alta Velocità in tilt | ritardi fino a 160 minuti per un guasto a Firenze Rovezzano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Traffico ferroviario in. Dalle 8.30 di questa mattina – 19 luglio – la circolazione è fortemente rallentata per unalla linea elettrica, all’altezza di. Come si legge sul sito di Trenitalia, nelle notizie sull’infomobilità, isuperano i 160. I trenie Intercity saranno instradati sulla linea convenzionale– Roma, mentre i Regionali potranno subire limitazioni di percorso o cancellazioni e registrare un maggior tempo di percorrenzaa 90. Inoltre, tra Pontassieve eSanta Maria Novella sono state attivati dei bus per i collegamenti Regionali. L'articoloina 160per unproviene da Il Fatto Quotidiano.