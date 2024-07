Abiti bianchi e tavolate sotto le stelle Omaggio a Jackson luci sull’arte pop

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Torna “Bianca la cena d’estate”, nona edizione della cena in abito bianco. Domani si celebra il rito del convivio, un’occasione per condividere il centro storico, la tavola e fare nuove amicizie. Unica regola: vestiti e accessori, il colore di eleganza e bellezza. Ad animare la serata organizzata dal Ccn Massa da vivere il teatrino musicale itinerante del Grande Cantagiro Barattoli: una prima esibizione alle 20.45 in piazza Martana, poi si sposterà in giro per il centro: spettacolo finale in piazza Aranci alle 23. Melodie senza tempo, salterelli impazziti, novelle di lavoro e canti di marinai. Spazio al gusto di pizziche e tarantelle del sud, delle frenetiche polke irlandesi e dei canti d’osteria.