’Un fiume di musica’ Gypsy Guitar Maurizio Geri trio tributo di note

(Di giovedì 18 luglio 2024) Oggi, dalle 21 in Darsena ci sarà l’attesissimo concerto del ’’, parte nel cartellone di Undi Musica 2024 alla Sesta Edizione di, incentrato sul mondo jazz, swing e manouche e dedicato a Mario Maccaferri. L’uomo, originario di Cento, è stato un eclettico musicista, liutaio, industriale che nel 1932 ha ideato per la Selmer di Parigi un modello di chitarra utilizzato da Django Reinhardt negli anni ’30. La formazione, composta da soli strumenti a corda, generalmente non amplificati, include Raffaele Guendalini al contrabbasso, Fabio Mazzini alla chitarra, Pablo Sainato alla chitarra, Tommaso Pellegrini alla chitarra e Davide Silimbani al violino.