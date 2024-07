Tecnologia diventa operativo CRESCO7 | nuovo supercomputer in funzione all’Enea

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 luglio 2024) Si chiamailsupercalcolatore dell’Enea che sara’presso il Centro Ricerche di Portici (Napoli). “sarà a disposizione di enti, organizzazioni di ricerca, università e imprese ad alto contenuto tecnologico in molti settori”, evidenzia Giovanni Ponti, responsabile della Divisione Enea per lo Sviluppo di sistemi per l’informatica e l’Ict. “A titolo di esempio, lo studio dei cambiamenti climatici, le previsioni dell’inquinamento atmosferico e lo sviluppo di nuovi materiali per la produzione di energia rinnovabile”, aggiunge.ha la capacita’ di effettuare circa mezzo milione di miliardi di operazioni matematiche ogni secondo (0,5 PetaFLOPS) e va ad affiancare il sistema di CRESCO6 (1,4 PetaFLOPS), il precedente supercalcolatore dell’Enea, inaugurato nel 2018.